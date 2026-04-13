ElezioniMagyar conquista la supermaggioranza dei due terzi dei seggi in Ungheria
SDA
13.4.2026 - 07:05
Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, ha conquistato la «supermaggioranza» dei due terzi dei seggi in Ungheria. A spoglio quasi concluso, con il 97,74% delle schede scrutinate, Tisza si aggiudica 138 seggi, oltre i due terzi dei 199 in palio.
Keystone-SDA
13.04.2026, 07:05
13.04.2026, 07:52
SDA
Viktor Orban, con il suo Fidesz, si ferma a 55. L'unica altra forza a entrare in Parlamento è l'ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria), con 6 seggi.
In termini percentuali, Magyar si è imposto con il 53,6% dei consensi, contro il 37,7% di Orban. All'ultradestra va il 5,9%.
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