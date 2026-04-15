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Ungheria Magyar sospende i fondi ai media di Stato: «Stop alla propaganda»

SDA

15.4.2026 - 19:59

Peter Magyar ha sferrato un attacco frontale al sistema dell'informazione pubblica, definendolo una «macchina di propaganda» ormai agli ultimi giorni. (Immagine d'archivio dell'altro ieri)
Peter Magyar ha sferrato un attacco frontale al sistema dell'informazione pubblica, definendolo una «macchina di propaganda» ormai agli ultimi giorni. (Immagine d'archivio dell'altro ieri)
Keystone

Il futuro premier ungherese Peter Magyar alza il livello dello scontro con i media pubblici – accusati di aver fatto da cassa di risonanza alla propaganda del primo ministro uscente Viktor Orban – e lo fa direttamente dai loro studi.

Keystone-SDA

15.04.2026, 19:59

15.04.2026, 20:07

Invitato in modo inedito da radio e televisione di Stato, Magyar ha sferrato un attacco frontale al sistema dell'informazione pubblica, definendolo una «macchina di propaganda» ormai agli ultimi giorni.

«Dopo la formazione del governo di Tisza (il partito di Magyar) sospenderemo i servizi di notizie dei media pubblici, finché non verrà ripristinato il loro carattere di servizio pubblico», ha dichiarato, annunciando anche lo stop ai finanziamenti statali.

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