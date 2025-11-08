  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Esenzione dalle sanzioni Magyar: «Trump offre un salvagente a Orban in vista del voto»

SDA

8.11.2025 - 16:18

Il leader dell'opposizione democratica ungherese Peter Magyar. (Foto archivio)
Il leader dell'opposizione democratica ungherese Peter Magyar. (Foto archivio)
Keystone

«Trump sta offrendo a Orban un'ancora di salvezza, un salvagente politico ed economico in vista delle elezioni». Lo afferma il leader dell'opposizione democratica ungherese Peter Magyar tornando a commentare l'accordo raggiunto tra Donald Trump e il premier ungherese.

Keystone-SDA

08.11.2025, 16:18

08.11.2025, 16:27

«L'esenzione dalle sanzioni è valida per un anno, proprio mentre la campagna elettorale sta per iniziare, visto che si voterà ad aprile», prosegue Magyar.

«Orban potrà ora fare campagna elettorale affermando di essere il migliore amico di Trump e presumibilmente evitare ulteriori aumenti dei prezzi dell'energia, il che potrebbe contribuire a contenere l'inflazione nel breve termine», ha concluso Magyar.

Energia. Petrolio russo, gli USA concedono un'esenzione di un anno all'Ungheria

EnergiaPetrolio russo, gli USA concedono un'esenzione di un anno all'Ungheria

I più letti

La Cina mette in servizio la portaerei Fujian, ecco di cosa è capace
È morto Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra famoso per Sanremo
Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Twiggy, lo scoiattolo sciatore: ecco perché grandi e piccoli restano a bocca aperta

Altre notizie

Basilea. Bilancio positivo per la 555esima edizione della Herbstmesse

BasileaBilancio positivo per la 555esima edizione della Herbstmesse

Rogo. Diversi morti in un incendio in un magazzino di profumi in Turchia

RogoDiversi morti in un incendio in un magazzino di profumi in Turchia

Svizzera. L'Ajoie celebra il maiale con la Saint-Martin

SvizzeraL'Ajoie celebra il maiale con la Saint-Martin