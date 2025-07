Il primo ministro della Malesia Anwar Ibrahim, al centro, il primo ministro della Cambogia Hun Manet a sinistra e il primo ministro facente funzioni della Thailandia Phumtham Wechayachai. KEYSTONE

La Thailandia e la Cambogia hanno concordato un cessate il fuoco «incondizionato». Lo ha annunciato Anwar Ibrahim, il leader della Malesia mediatrice tra i due Paesi.

Keystone-SDA SDA

Thailandia e Cambogia hanno concordato «un cessate il fuoco immediato e senza condizioni», a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo la sanguinosa escalation degli ultimi giorni.

L'intesa è stata raggiunta con l'incontro a Putrajaya tra il primo ministro ad interim della Thailandia, Phumtham Wechayachai, e il premier della Cambogia, Hun Manet.

«È un passo cruciale verso una de-escalation e per il ripristino di pace e sicurezza», ha detto Anwar, che ha portato avanti la mediazione, come riporta la Bbc. Per domani mattina è atteso un «incontro informale» tra comandanti militari, mentre il 4 agosto vi sarà un incontro tra addetti alla difesa.

In questi giorni Thailandia e Cambogia si sono scambiate accuse sull'inizio degli scontri al confine, che hanno fatto più di 30 morti e messo in fuga decine di migliaia di persone nel contesto di una annosa disputa.