L'assoluzione dell'ex premier Najib Razak è stata confermata Keystone

Un tribunale malese ha confermato oggi l'assoluzione dell'ex primo ministro Najib Razak, incarcerato per l'accusa di manipolazione di audit nell'indagine sulla corruzione presso il fondo patrimoniale statale 1Mdb.

Razak sta scontando una pena detentiva di 12 anni per altre accuse di corruzione legate allo scandalo finanziario 1 Malaysia Development Berhad. Il saccheggio del fondo ha portato ad indagini in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, in Svizzera e a Singapore, sull'impiego di sistemi finanziari per riciclare denaro.

Tuttavia la Corte d'appello della Malesia ha respinto il ricorso dei pubblici ministeri contro l'assoluzione dall'accusa di manipolazione della revisione contabile poiché i pubblici ministeri non hanno presentato in tempo le allegazioni, ha detto l'avvocato di Razak, Mohamed Shafee Abdullah.

«In questo caso, evidentemente, l'accusa non ha trovato motivi per ricorrere in appello, per cui non è stata presentata alcuna istanza», ha segnalato in una nota.

SDA