Violenti temporali si sono abbattuti ieri sera e in nottata sulla Francia, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 17, stando a un bilancio della Protezione civile. Uno dei feriti è in uno stato grave.

Un ragazzino di 12 anni è stato ucciso dalla caduta di un albero vicino a Montauban, nel sud-ovest, mentre in Mayenne, nella Francia occidentale, un uomo alla guida di un «quad» è morto dopo aver urtato un albero caduto sulla strada.

I temporali si sono abbattuti su quasi tutto il Paese dopo un picco di caldo insolito per giugno, con temperature spesso sopra i 35 gradi.

Violenti acquazzoni con vento a oltre 100 km orari sono stati registrati fino a tarda notte, e questa mattina si stanno valutando i danni un po' ovunque.

Centomila sono le case ancora senza elettricità, soprattutto nel centro del Paese.

Il black out, secondo il gestore elettrico Enedis, riguarda «principalmente'» 27'000 case in Alvergna e altre 27'000 nel Nord Midi Pyrenées, 12'000 nel Centre Val de Loire, 10'500 in Borgogna e circa 10'000 nel Limousin.

Treni sospesi

«Il passaggio di questi temporali, a volte molto intensi, ha provocato la caduta di alberi e rami sulle linee della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica», si spiega in un comunicato.

«L'accesso è ancora difficile a livello locale, il che rende delicati gli interventi di ripristino». Il traffico ferroviario rimane perturbato in diversi dipartimenti.

La linea TER Parigi-Amiens è stata sospesa in entrambe le direzioni giovedì mattina a causa di un «albero (che minacciava) di cadere sui cavi di alimentazione elettrica tra Amiens e Creil», ha indicato la SNCF sul suo sito TER Hauts-de-France.

Secondo la stessa fonte, il traffico avrebbe dovuto riprendere gradualmente a metà mattina.

Problemi anche per gli aerei

Mercoledì sera, tre aerei che dovevano atterrare all'aeroporto di Parigi-Charles-de-Gaulle sono stati dirottati su quello di Lille-Lesquin a causa del maltempo nella regione parigina, ha dichiarato all'AFP il direttore commerciale dell'aeroporto Pierre Fernemont.

Dopo il picco di caldo che ha visto le temperature superare i 35 °C mercoledì in vaste zone della metropoli, anche i temporali e le raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri orari durante la notte hanno causato danni materiali.

La chiesa colpita da un fulmine

«In gran parte dei dipartimenti colpiti sono stati segnalati cadute di oggetti o alberi che hanno bloccato le strade, danni alle infrastrutture e alle abitazioni a livello dei tetti, allagamenti e interruzioni di corrente», ha riferito giovedì mattina la Protezione civile.

A Valailles (Eure), un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa, «che è parzialmente crollato», secondo un comunicato della prefettura.

A poche decine di chilometri di distanza, nello stesso dipartimento, il tetto della sala delle feste di Herqueville è stato gravemente danneggiato.

«Gli abbonati Free sono interessati da problemi di rete in misura ancora in fase di valutazione in sette dipartimenti», secondo la Protezione civile.

I vigili del fuoco hanno effettuato 2.500 interventi in Francia nella notte tra mercoledì e giovedì.