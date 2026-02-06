  1. Clienti privati
Ecco quali Maltempo in Portogallo, ingenti danni anche al santuario di Fatima

SDA

6.2.2026 - 19:03

Maltempo in Portogallo
Maltempo in Portogallo
Keystone

Il ciclone Kristin, che ha colpito il Portogallo mercoledì scorso, ha causato gravi danni anche al patrimonio naturale del santuario di Fatima, distruggendo oltre 500 alberi di medie e grandi dimensioni nel recinto della preghiera e nelle zone circostanti.

Keystone-SDA

06.02.2026, 19:03

06.02.2026, 19:09

È quanto si legge in un comunicato del santuario stesso, da cui risulta inoltre che il danno stimato nelle aree verdi si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro, superando «di gran lunga l'ammontare dei danni registrati al patrimonio edilizio, calcolato in circa 200 mila euro».

Secondo il rettore del santuario, don Carlos Cabecinhas, «il rinnovamento di questo patrimonio arboreo rappresenta una sfida che richiederà decenni per essere portata a termine, con un impatto immediato sulla trasformazione dell'ambiente del santuario di Fatima così come lo conoscevamo».

Intervenendo al 47° Incontro degli Albergatori – che si teneva nello spazio della mostra temporanea «Rifugio e cammino», dedicata alle apparizioni della Vergine a suor Lucia – il rettore ha voluto ringraziare particolarmente i collaboratori che «hanno lavorato instancabilmente per rimuovere i detriti, ripulire e riparare i danni», affinché il santuario tornasse «il più accogliente possibile dopo il passaggio di questa tempesta».

