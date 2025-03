Si sta tranquillizzando la situazione in Toscana, colpita da un'ondata di maltempo. Keystone

Secondo i vigili del fuoco è in miglioramento la situazione meteo in Toscana, dove da 24 ore più di 500 pompieri sono al lavoro per fronteggiare i danni causati dal maltempo.

Sono stati 430 gli interventi svolti finora nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Livorno per operazioni di soccorso, allagamenti, frane, dissesti statici e la messa in sicurezza di alberi pericolanti.

Il dispositivo di soccorso, spiegano da Dipartimento dei vigili del fuoco al Palazzo del Viminale a Roma, «potenziato con il trattenimento di personale libero dal servizio, ma anche con squadre specializzate nel contrasto al rischio acquatico e con sommozzatori provenienti dalla Liguria e dal Veneto, è tuttora in azione soprattutto in provincia di Firenze, in particolare nei territori di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Vicchio, Fucecchio, Empoli, Rufina, Signa, Borgo San Lorenzo».