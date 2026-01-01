  1. Clienti privati
Usa Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York

SDA

1.1.2026 - 07:55

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, mentre presta giuramento.
Keystone

Zohran Mamdani, il giovane emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento stamattina per assumere la carica di sindaco di New York per un mandato di quattro anni che lo vedrà sicuramente confrontarsi con il presidente Donald Trump.

Keystone-SDA

01.01.2026, 07:55

01.01.2026, 09:04

Il trentaquattrenne democratico ha prestato giuramento in una fermata della metropolitana abbandonata sotto il Municipio poco dopo mezzanotte, prendendo il timone della città più grande degli Stati Uniti. Sarà il primo sindaco musulmano di New York.

