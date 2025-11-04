Zohran Mamdani hält letzte Wahlkampf-Rede In New York steht eine Wahl mit Signalwirkung bevor: Der linke Shootingstar Zohran Mamdani könnte das politische Establishment der Stadt erschüttern. Die Nervosität in der Finanzwelt ist riesig. 27.10.2025

Mentre Zohran Mamdani si prepara a vincere le elezioni come sindaco di New York, il suo partito si tiene a distanza. La leadership democratica non riesce a posizionarsi come vera opposizione a Donald Trump, criticano gli oppositori: manca una «visione coerente».

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Charlamagne Tha God si scaglia contro la leadership del partito democratico nel «Daily Show».

Le proteste dei No Kings dimostrano che c'è un fermento tra la gente.

Chuck Schumer e Hakeem Jeffries sono di una noia mortale.

Invece di formare nuove persone o di sostenere Zohran Mamdani, si vogliono portare in Senato persone vecchie.

Jon Stewart critica i democratici per non aver presentato una «visione coerente» in contrasto con Donald Trump. Mostra di più

«Ecco un'opinione controversa: mi piacciono i fine settimana», dice Charlamagne Tha God al «Daily Show». «Perché negli ultimi tempi i weekend sono stati sinonimo di divertimento, famiglia e di dire "v******o" ai fascisti».

Il comico e presentatore si riferisce ovviamente alle proteste No Kings negli Stati Uniti, che hanno portato in piazza sette milioni di americani nella loro ultima edizione. «Ho 90 anni e non ho mai visto il Paese in questo stato», afferma una donna.

Donald Never Trump has lost his f👀king mind.

He kicked off his PA rally, in the birth city of Arnold Palmer, and decided he'd honor the man...



BY TALKING ABOUT ARNIE'S ...eh...MANLY PARTS. pic.twitter.com/Xp8acNMDdl — T-Man the D-Man (@realTonyVentura) October 20, 2024

«Wow, 90 anni e questo è il peggio che ha visto il nostro Paese?», si meraviglia Tha God. «Ha vissuto la Grande Depressione, una guerra mondiale, la poliomielite, ma dice: "Almeno non ho dovuto sentire le cazzate di Arnold Palmer prima"».

Il retroscena? Donald Trump ha spesso elogiato pubblicamente le parti intime del golfista.

«La gente chiede a gran voce un cambiamento»

Sette milioni di manifestanti? «Pensavo che i bianchi si infiammassero così tanto solo quando c'è un nuovo gusto di La Croix», ironizza il 47enne, e si fa serio: «La gente è chiaramente arrabbiata. La gente chiede a gran voce un cambiamento. Democratici, vediamo come utilizzate l'energia».

La Croix è un marchio di bibite gasate. PR

Entra in scena Chuck Schumer. Il democratico 74enne si mette alla lavagna come un insegnante.

«Guardiamo ai fatti: la cosiddetta Big Beautiful Bill, che in realtà è una grande e brutta truffa, taglia mille miliardi di dollari dall'assistenza sanitaria. I premi delle assicurazioni sanitarie aumenteranno del 93%».

Chuck Schumer cerca di fare opposizione su una lavagna. YouTube/The Daily Show

«No, no, no – Tha God scuote la testa – vogliamo che tu abbia la stessa energia [dei manifestanti]! Riprova!». Segue un video della democratica Debbie Wasserman Schultz: «Mi vedete? – chiede mentre si trova al buio –Certo che no, perché i repubblicani hanno spento le luci».

Quando i democratici si rinnoveranno?

Il presentatore si limita a scuotere la testa prima del terzo intermezzo: questa volta parla Hakeem Jeffries. «Questi repubblicani non sono il partito della legge e dell'ordine», dice il leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti. «Sono il partito dell'illegalità e del disordine».

Hakeem Jeffries says " these Republicans, they are not the party of law and order; they're the party of lawlessness and disorder." pic.twitter.com/NVPQpnZdGZ — Ken Klippenstein (NSPM-7 Compliant) (@kenklippenstein) October 21, 2025

«Andiamo – sbuffa Tha God – la gente è arrabbiata: perché Hakeem Jeffries parla come il [Barack] Obama della [catena di fast food] Chuck E. Cheese? Che cosa stiamo facendo? È chiaro che i democratici non hanno i leader di cui hanno bisogno per essere all'altezza del momento».

La situazione è familiare nello sport: a volte è necessario ricostruire una squadra e sviluppare giovani talenti. «E a un certo punto, arriva il momento in cui i vecchi devono andare in pensione».

I democratici dovrebbero ora selezionare anche «nuovi candidati entusiasmanti». «Che cosa avete?»

«Puoi appoggiare Mamdani, no?»

Il filmato successivo è ovviamente sconfortante: un telegiornale riferisce che Janet Mills, la governatrice democratica del Maine, vuole passare al Senato.

Schumer ha convinto la 77enne che, in caso di vittoria, sarebbe il nuovo membro più anziano del Senato nella storia degli Stati Uniti.

Tha God ne ha abbastanza: «Guardate Zohran Mamdani, ok? È giovane, c'è molto entusiasmo intorno alla sua campagna, ha vinto le primarie in modo schiacciante: potete sostenerlo, no?».

No, non vogliono: «Molti democratici a Washington sono ancora esitanti o contrari a sostenere Zohran Mamdani», dice la CNN.

Poi si vede Schumer: «Tutto quello che posso dire loro è che continuerò a parlare con lui», afferma del suo collega di partito.

«Non è questa la leadership di cui abbiamo bisogno»

«Cosa stai aspettando?», chiede Dana Bash della CNN. Schumer fa una pausa. «Devo continuare a parlargli. Ed è quello che farò».

Ha paura di finire nel fuoco incrociato se sostiene un socialista? «Continuerò a parlargli, Dana. Puoi chiedermelo di nuovo».

Dalla faccia di Dana Bash si capisce quanto sia soddisfacente la risposta di Chuck Schumer. YouTube/The Daily Show

«Qualcuno può per favore riavviare Chuck Schumer?», scherza Tha God. «Quell'uomo è chiaramente allergico alle allergie. Questa non è la leadership di cui abbiamo bisogno. Questi sono gli stessi leader democratici che ci stanno ficcando in gola i loro candidati di merda e dicono che dobbiamo sostenerli perché questo dice di votare blu, non importa chi».

CHUCK SCHUMER: We sent him [Trump] a very strong letter just the other day.



DANA BASH: You'll let us know if you get a response to that letter. pic.twitter.com/utL3eU9deM — Ken Klippenstein (NSPM-7 Compliant) (@kenklippenstein) April 27, 2025

Anche dopo il disastroso duello televisivo di Joe Biden con Trump, i democratici hanno ripetuto come una ruota di preghiera di essere al fianco del loro candidato.

«Questo mi porta al vero problema: i leader democratici non sostengono mai i candidati che potrebbero sconvolgere il sistema capitalistico. Ma sapete una cosa? Il sistema non funziona».

«Non importa a nessuno»

L'America vuole cambiare questo sistema, proprio «come Trump vuole cambiare l'ala est [della Casa Bianca]», sostiene Tha God. «I democratici pensano di ottenere un biscotto perché sono i più razionali nella stanza».

Ma «non importa a nessuno. I democratici sottovalutano quanto gli elettori siano pronti ad agire».

Lo dimostra il caso della rimozione del conduttore di late night show Jimmy Kimmel: «La gente si è mobilitata così rapidamente: Disney ha fatto marcia indietro in meno di una settimana. La gente ha cambiato le cose. E questo è il punto: quando si trasforma l'energia in azione collettiva, si risolve il problema».

Gli Stati Uniti sono attualmente come «un grasso c**o» e i democratici non sanno «come batterlo correttamente»: Schumer e Jeffries devono fare spazio a qualcosa di nuovo ai vertici del partito.

La leggenda del late night Jon Stewart, che ha risposto alle domande del «New Yorker», è sulla stessa linea.

I democratici «hanno bisogno di una visione coerente»

Non ha mai visto il pubblico del Daily Show «così assetato di leadership». I democratici sono maturi per una vittoria elettorale come quella di Trump nel 2016, ritiene il 62enne.

«Speriamo che si tratti di qualcuno che usi questo potere per il bene e non per autocelebrarsi».

CNN: Hakeem Jeffries was asked this morning if you're the future of the democratic party. He said no. ZOHRAN MAMDANI: Good to know. CNN: Do you have a response? MAMDANI: No. I'm focused on the next two days.



[image or embed] — Ken Klippenstein (@kenklippenstein.bsky.social) 3. November 2025 um 01:19

I democratici dovrebbero offrire agli elettori qualcosa di più del «non-Trump». Il partito ha bisogno di qualcosa di più di un semplice aspetto negativo.

«Hanno bisogno di una visione coerente. Potete pensare quello che volete di Donald Trump: presenta al suo pubblico una visione coerente».

A proposito: per il presidente Mamdani è un «comunista», anche se il co-presidente del Partito Comunista lo definisce un «socialista democratico».

Trump ha annunciato in un'intervista alla CBS che ci saranno conseguenze se Mamdani vincerà.

Obama sostiene Mamdani

«Sarebbe difficile per me come presidente dare a New York un sacco di soldi», dice Trump. «Se un comunista è a capo di New York, state sprecando i soldi che mandate lì».

Preferirebbe «un cattivo democratico» a un «comunista», dice il 79enne.

President Trump makes it clear on 60 Minutes that he won’t hesitate to withhold federal funds from soon-to-be New York City Mayor Zohran Mamdani.



[image or embed] — lauraloomer91.bsky.social (@lauraloomer91.bsky.social) 3. November 2025 um 02:48

«Alcune persone lo hanno paragonato a una versione di sinistra di te, carismatica, che infrange le vecchie regole. Cosa ne pensa?», viene chiesto a Trump. La sua risposta: «Beh, penso di essere molto più bello di lui, non è vero?».

Could New York’s mayoral front-runner be the saviour of the Democratic Party? In the New York City mayoral race, some believe that the future of the Democratic Party may lie with the 34-year-old who is expected to cruise to victory. Zohran Mamdani, a self-professed democratic socialist, has…



[image or embed] — Today headline (@todayheadline.bsky.social) 3. November 2025 um 11:58

Comunque sia, Mamdani è pronto a vincere le elezioni di oggi. L'ultimo sondaggio dà al 34enne sei punti percentuali di vantaggio sul secondo classificato. Andrew Cuomo ha solo il 34%.

Il senatore indipendente Bernie Sanders e la rappresentante democratica Alexandria Ocasio-Cortez hanno appoggiato la campagna di Mamdani. Keystone

E mentre la leadership del suo partito si tiene a distanza dal promettente candidato – per timore di attacchi da parte dei repubblicani – alcuni membri osano comunque sostenere il probabile futuro sindaco di New York.

Oltre a Kamala Harris e alla governatrice di New York Kathy Hochul, anche l'ex presidente Barack Obama si è espresso a favore di Mamdani.