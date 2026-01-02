  1. Clienti privati
Usa Il neosindaco di New York Mamdani revoca diverse disposizioni pro-Israele

SDA

2.1.2026 - 07:55

il sindaco di New York, Zohran Mamdani, vuole un taglio netto con l'amministrazione precedente della città.

Keystone

In uno dei suoi primi atti in carica il neosindaco di New York Zohran Mamdani ha revocato una definizione di antisemitismo che includeva alcune forme di critica a Israele, in un netto rifiuto dei decreti esecutivi del suo predecessore. Lo scrive il Times of Israel.

Keystone-SDA





La revoca di massa di tali decreti esecutivi ha annullato anche altre misure pro-Israele adottate dall'ex sindaco Eric Adams.

In una delle sue prime azioni da sindaco, Mamdani ha emesso un decreto esecutivo che revocava tutti i decreti esecutivi attuati da Adams dal 26 settembre 2024, quando Adams era stato incriminato per corruzione.

La revoca di Mamdani riguarda l'applicazione da parte di Adams della definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), che afferma che alcune forme di critica a Israele sono antisemite.

A giugno, Adams aveva ordinato alle agenzie cittadine di utilizzare la definizione Ihra.

Stati Uniti. Mamdani è il primo sindaco di New York a giurare sul Corano: «Dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare»

Stati UnitiMamdani è il primo sindaco di New York a giurare sul Corano: «Dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare»

