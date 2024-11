L'imprenditore indiano Gautam Adani Keystone

Mandati di arresto sono stati emessi negli Usa per il miliardario indiano Gautam Adani e il nipote Sagar dopo che una corte di New York li ha accusati assieme ad altri sei, per il loro presunto ruolo in una vicenda di tangenti del valore di 265 milioni di dollari.

Le accuse e i mandati di arresto hanno visto precipitare in borsa le quote e il valore delle azioni del Gruppo. Adani Green Energy, l'azienda al centro della bufera, ha cancellato una vendita di titoli per 600 milioni di dollari.

I pubblici ministeri di Brooklyn, New York, affermano che fra il 2020 e il 2024 Adani e altri manager hanno effettuato pagamenti illegali per ottenere contratti sulla fornitura di energia solare dal governo indiano.

«Chiediamo l'arresto immediato di Gautam Adani, ma sappiamo che non accadrà perché il premier Narendra Modi lo protegge», ha detto il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi in una conferenza stampa convocata a Delhi dopo le accuse di corruzione da parte degli Stati Uniti nei confronti del miliardario indiano.

Dal canto suo, il Bharatiya Janata Party (Bjp), il partito del premier Narendra Modi ha risposto alle accuse di Gandhi.Il responsabile del dipartimento dell'informazione del Bjp, Amit Malviya, ha replicato al leader dell'opposizione sostenendo che tutti gli Stati citati nell'imputazione contro Adani erano governati dal partito del Congresso al momento in cui sarebbero stati commessi i reati.

Malviya ha anche sollevato dubbi sul momento delle accuse, arrivate in prossimità dell'apertura della nuova sessione del Parlamento indiano e poco prima dell'insediamento di Donald Trump alla presidenza statunitense. «Questo timing suscita numerosi interrogativi», ha scritto Malviya su X, rispondendo anche alla richiesta dell'opposizione di creare un Comitato Parlamentare che indaghi sui vari scandali che collegano Modi e Adani.

