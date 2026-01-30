  1. Clienti privati
Ecco perché Se condannato, Mangione eviterà la pena di morte 

SDA

30.1.2026 - 18:49

Mangione è accusato dell'omicidio di Brian Thompson.
Keystone

Nessuna pena di morte per Luigi Mangione. Il giudice a cui fa capo il suo processo ha infatti respinto l'accusa mossa contro il 27enne che, potenzialmente, lo avrebbe esposto alla possibilità di essere condannato all'esecuzione capitale.

Keystone-SDA

30.01.2026, 18:49

La giudice Margaret M. Garnett ha respinto due delle quattro accuse contro Mangione, il che vuol dire che il 27enne rischia la pena massima del carcere a vita senza possibilità di libertà su parola in caso di condanna.

Per i legali di Mangione la decisione è una vittoria importante perché sono riusciti a far valere la tesi che lo stalking «non si configura come crimine violento» e non può essere quindi il presupposto per la pena capitale. Gli avvocati del 27enne hanno anche sostenuto davanti al giudice che la decisione di chiedere la pena di morte fosse di natura politica.

La giudice ha deciso anche di ammettere al processo come prove quanto rinvenuto nello zaino di Mangione quando è stato fermato per la morte del CEO di UnitedHealthCare Brian Thompson. I legali di Mangione avevano invece chiesto che le prove raccolte dallo zaino fossero escluse perché la perquisizione effettuata era stata eseguita in modo illegale, in quanto le autorità non avevano alcun mandato per agire.

