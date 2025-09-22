Lo skyline di Manhattan con al centro il Palazzo delle Nazioni Unite. (immagine d'illustrazione) Keystone

Inferno sicurezza a Manhattan in occasione dell'Assemblea Generale dell'Onu che già da oggi porta a New York quasi 150 tra capi di Stati e di Governo, ministri degli esteri e i relativi entourage.

Keystone-SDA SDA

Numerosi isolati di Midtown sono stati blindati da decine di migliaia di agenti della polizia di New York mentre dall'alto vigilano elicotteri e un esercito di droni in una operazione di «situational awareness», per capire cioè in tempo reale cosa succede nella città soprattutto attorno al quartier generale delle Nazioni Unite.

«È una delle più vaste e complesse operazioni mai dispiegate nella storia», ha detto la capo della polizia Jessica Tish facendo osservare che quest'anno il livello di allerta è particolarmente alto per la coincidenza dell'Assemblea Generale, che offre l'opportunità, fuori dai cancelli del Palazzo di Vetro di organizzare proteste pro-Pal, con le feste ebraiche di Rosh Hashanah e le tensioni negli Usa seguite all'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk.