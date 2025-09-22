  1. Clienti privati
Manila Manifestazione nelle Filippine, 49 arresti, 70 agenti feriti

SDA

22.9.2025 - 08:47

Un centinaio di manifestanti hanno inscenato violenze, spaccato vetrine e attaccato le forze di sicurezza, ferendo una settantina di agenti.
Un centinaio di manifestanti hanno inscenato violenze, spaccato vetrine e attaccato le forze di sicurezza, ferendo una settantina di agenti.
La polizia filippina ha arrestato 49 persone sospettate di aver lanciato pietre, bottiglie e bombe incendiarie contro gli agenti mentre nella capitale Manila si svolgeva una pacifica manifestazione anticorruzione.

22.09.2025, 08:47

Lo riporta AP. Le persone arrestate sono anche sospettate di aver bloccato strade e ponti pesantemente sorvegliati che conducono al palazzo presidenziale, stando a quanto riferito da funzionari e testimoni. Gli scontri fuori dal palazzo, durati diverse ore, si sono verificati mentre oltre 33'000 altri manifestanti si radunavano in un parco storico e presso un monumento alla democrazia a Manila.

Un centinaio di manifestanti hanno inscenato violenze, spaccato vetrine e attaccato le forze di sicurezza, ferendo una settantina di agenti.

Alcuni sventolavano bandiere filippine e mostravano cartelloni con slogan anticorruzione, altri la bandiera con teschio e tibie associato al manga One Piece già visto in recenti proteste in Indonesia, Nepal e in Francia. Non si sa se il presidente Marcos Jr. si trovasse nel palazzo di Malacanang durante gli scontri.

Dopo gli arresti, la polizia ha dichiarato che la situazione era «sotto controllo», ma di non aver ancora individuato i responsabili delle violenze.

