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Il video virale Mano nella mano con Brigitte Macron: Trump fa già scalpore al G7

Barman Nicolas

16.6.2026

Una stretta di mano con Emmanuel Macron, poi tutta la sua attenzione per Brigitte Macron. Appena arrivato al G7 di Évian, Donald Trump ha fatto un ingresso di grande effetto trascinando la First Lady francese al suo fianco sotto lo sguardo divertito del presidente francese. Immagini diventate virali in pochi minuti.

Appena arrivato al G7, Donald Trump trascina Brigitte Macron al suo fianco, sotto lo sguardo divertito del presidente francese.
Appena arrivato al G7, Donald Trump trascina Brigitte Macron al suo fianco, sotto lo sguardo divertito del presidente francese.
IMAGO/Bestimage

16.06.2026, 10:45

16.06.2026, 10:46

Il vertice del G7 non era ancora iniziato che Donald Trump aveva già trovato il modo di attirare tutti gli sguardi.

Al suo arrivo a Évian lunedì, il presidente statunitense ha offerto una scena tanto inaspettata quanto commentata al fianco della coppia Macron.

Mentre Emmanuel Macron lo accoglie sul tappeto rosso, il capo di Stato francese sembra invitarlo ad avanzare. Ma Donald Trump decide diversamente.

Dopo una rapida stretta di mano con Emmanuel Macron, si rivolge a Brigitte Macron. La abbraccia calorosamente, scambia qualche parola e poi le stringe a lungo la mano.

Il presidente americano inizia persino ad allontanarsi al suo fianco, sotto lo sguardo di un Emmanuel Macron visibilmente divertito dalla scena.

La sequenza, trasmessa in diretta, ha immediatamente infiammato i social network.

In pochi minuti, le immagini sono state diffuse in tutto il mondo e commentate da migliaia di utenti, alcuni dei quali vi hanno visto un semplice segno di affetto, altri un nuovo capitolo nella relazione speciale che lega Donald Trump alla coppia presidenziale francese.

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Dettagli esaminati con la lente d'ingrandimento

Eppure, la posta in gioco del G7 è considerevole.

La guerra in Ucraina, le tensioni commerciali, l'intelligenza artificiale o ancora la sicurezza internazionale figurano all'ordine del giorno delle discussioni tra i leader delle grandi potenze.

Ma come spesso accade in questo tipo di incontri, i gesti e i simboli attirano l'attenzione tanto quanto le dichiarazioni ufficiali. Ogni stretta di mano, ogni sorriso e ogni scambio vengono esaminati con la lente d'ingrandimento.

Al fianco di Giorgia Meloni, Friedrich Merz o Keir Starmer, Donald Trump ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di monopolizzare l'attenzione con una semplice sequenza di pochi secondi.

Macron: «Se fossi rancoroso, mi creerebbe dei problemi»

Poche ore prima dell'apertura ufficiale del vertice, Emmanuel Macron aveva d'altronde accennato al suo rapporto a volte burrascoso con il suo omologo americano durante un'intervista su TF1.

Interrogato sulle critiche che Donald Trump gli aveva rivolto in passato, il presidente francese ha risposto con pragmatismo. «Dopo tanti anni, se fossi rancoroso, mi creerebbe dei problemi», ha affermato.

Perché una cena alla Reggia di Versailles?

Emmanuel Macron ha anche spiegato che la cena prevista per mercoledì alla Reggia di Versailles non ha nulla a che vedere con un evento di prestigio destinato a lusingare il suo ospite.

Secondo lui, si tratta soprattutto di celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana e l'amicizia storica tra Francia e Stati Uniti.

Il presidente francese ha soprattutto lanciato un messaggio al suo omologo americano. L'anno scorso, in occasione del G7 in Canada, Donald Trump aveva lasciato il vertice prima della sua conclusione.

Questa volta, Emmanuel Macron spera di vederlo restare fino alla fine per raggiungere degli accordi, in particolare sulle questioni legate al digitale e all'intelligenza artificiale.

Resta da vedere se il presidente a stelle e strisce accetterà questo invito con lo stesso entusiasmo con cui ha seguito... Brigitte Macron sul tappeto rosso di Évian.

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