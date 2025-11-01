TensioniMar dei Caraibi, in arrivo la portaerei americana Gerald Ford
SDA

1.11.2025 - 12:33
La tensione nelle acque dei Caraibi di fronte al Venezuela è destinata a salire: gli Stati Uniti stanno infatti inviando anche la portaerei USS Gerald R. Ford, che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. Lo riporta il «Washington Post».
Stando al giornale la portaerei è accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di 4'000 militari a bordo.
Nei giorni scorsi era già arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela, una nave lanciamissili statunitense.
L'arrivo della USS Gravely, insieme a un'unità di marines, è avvenuto ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad, ma nel contesto delle crescenti tensioni tra USA e Venezuela, con Caracas che accusa Washington – impegnata in una campagna militare contro i narcotrafficanti – di «preparare una guerra».