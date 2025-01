Marine Le Pen vuole la presidenza al più presto. (Immagine d'archivio). Keystone

Nella sua prima intervista in tv dalla morte del padre, Jean-Marie Le Pen, a inizio gennaio, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen dice di avere «fretta» di arrivare al potere, ma non da primo ministro, quanto piuttosto da presidente della Repubblica.

Keystone-SDA SDA

Parlando ai microfoni di LCI, l'esponente della Fiamma Tricolore francese, ricorda che il Rassemblement National lavora «da anni con un obiettivo chiaro: per (la sottoscritta) c'è l'obiettivo della presidenza della Repubblica e per (il presidente del partito) Jordan Bardella c'è l'obiettivo di Matignon», vale a dire il ruolo di primo ministro. «Su questo non c'è alcuna difficoltà e sarò sempre al suo fianco. Formiamo una specie di tandem che funziona estremamente bene».

Interrogata su ipotetiche dimissioni del presidente Emmanuel Macron, Le Pen assicura di «non chiederle», «perché chiedere le dimissioni del presidente non mi pare conforme alle nostre istituzioni». Invece, ha puntualizzato, «non escludo assolutamente che Macron sia a un certo punto confrontato all'obbligo» di lasciare, davanti ad «una crisi politica» o «una crisi economica maggiore».

Per Le Pen, «ogni mese subito dal nostro Paese con la politica – o la non-politica – di Emmanuel Macron è un mese in cui sprofondiamo nelle difficoltà. Quindi, meno dura, meglio è», avverte ai microfoni di LCI. Intanto, lei dice di «prepararsi», di «lavorare» al suo arrivo all'Eliseo.

La data del 31 marzo, giorno in cui Le Pen saprà se sarà condannata o meno all'ineleggibilità nel processo sugli assistenti parlamentari all'Europarlamento, non sembra spaventarla più di tanto. «Non vivo con l'idea che le presidenziali del 2027 possano essermi precluse. Non posso immaginare che dei magistrati decidano di privare il popolo francese di sceglie il proprio candidato alla presidenziali».

Quanto alla recente perdita del padre, Jean-Marie Le Pen, il co-fondatore del Front National morto il 7 gennaio scorso all'età di 96 anni, Le Pen si dice «distrutta».