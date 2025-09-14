  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Marine Le Pen: «Lecornu non dura, presto sarà sfiduciato»

SDA

14.9.2025 - 21:14

Il governo di Sébastien Lecornu, il fedelissimo tirato fuori dal cilindro del presidente Emmanuel Marcron dopo l'ennesima crisi in Francia, non ha una maggioranza e non potrà durare: «sarà censurato» con un voto di sfiducia del Parlamento in tempi non lunghi, «probabilmente fra qualche settimana o qualche mese» al massimo. 

Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
sda

Keystone-SDA

14.09.2025, 21:14

Se ne è detta oggi certa la leader storica della destra radicale francese, Marine Le Pen, arringando 6000 esponenti del suo partito, il Rassemblement National (Rn), riuniti nel Parc des Expositions, a Bordeaux.

Sfiduciato questo governo, stavolta «si andrà alle urne», ha quindi vaticinato Le Pen, rilanciando la candidatura futura per Matignon del suo giovane delfino, Jordan Bardella.

Alle elezioni, ha spronato i suoi, «avrete la possibilità di far sì che Jordan diventi il vostro prossimo primo ministro».

Tornando a Lecornu, la fondatrice del Rn non ha nemmeno citato l'ipotesi di poter negoziate con lui a Parigi (cosa che l'interessato ha a sua volta escluso).

Politica. Francia: scioperi e scure di Fitch, inizio tutto in salita per Lecornu

PoliticaFrancia: scioperi e scure di Fitch, inizio tutto in salita per Lecornu

Il neo premier cercherà di «dare un colpo al cerchio di socialisti ed ecologisti ed uno alla botte dei Républicains», ha ironizzato, evocando «un bricolage politico» privo di strategie e definendo la parola «consultazioni» l'espressione «più appropriata per un sistema malato».

Ha quindi insistito sulla «alternativa nazionale» rappresentata dal suo partito come la soluzione preferibile.

«La Francia non sarà mai servita meglio che da noi stessi», ha tagliato corto, indicando un programma centrato «naturalmente sulla priorità del risanamento dei conti pubblici», seguita da quelle legate ai cavali di battaglia del Rn: «potere d'acquisto, sicurezza e immigrazione».

Bloquons tout. Scontri in piazza e arresti in Francia, ma il Paese non si blocca

Bloquons toutScontri in piazza e arresti in Francia, ma il Paese non si blocca

I più letti

Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
Raoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»
Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione
Il partner transgender di Tyler Robinson è la chiave delitto di Charlie Kirk?
La tennista Kalinskaya, ex di Sinner, respinge Rune: «È disperato». Ma lui non ci sta

Altre notizie

Dramma a Milano. A Milano un anziano si getta dal balcone, ma cade su una passante uccidendola

Dramma a MilanoA Milano un anziano si getta dal balcone, ma cade su una passante uccidendola

Medio Oriente. Israele: Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto, «L'alleanza è solida»

Medio OrienteIsraele: Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto, «L'alleanza è solida»

Elezioni comunali. Germania: la Cdu è il primo partito in Renania

Elezioni comunaliGermania: la Cdu è il primo partito in Renania