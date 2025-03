Mark Carney è ufficialmente il nuovo premier canadese. Keystone

Mark Carney ha giurato, è il nuovo premier del Canada. Succede a Justin Trudeau.

Keystone-SDA SDA

«Congratulazioni a Mark J Carney per essere diventato il prossimo Primo Ministro del Canada. L'Europa e il Canada sono amici e partner fidati. Oggi questa relazione è più cruciale che mai. Non vedo l'ora di lavorare con voi per difendere la democrazia, il commercio libero ed equo e i nostri valori condivisi», ha subito scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Nei prossimi giorni è prevista una telefonata tra Carney e il presidente americano Donald Trump, per discutere delle tariffe imposte dagli Stati Uniti, secondo quando ha dichiarato la ministra degli Esteri canadese, Mélanie Joly.

Intanto, il Canada si sta coordinando con Europa e Messico per trovare una strategia comune contro i dazi americani, scambiando informazioni per individuare una possibile soluzione.

Come noto Carney, ex banchiere della banca centrale canadese e della Bank of England, ha vinto la corsa per il dopo Trudeau scommettendo su una piattaforma di centro, distante dalla virata a sinistra voluta dal premier uscente.

Lo ha fatto puntando molto sull'economia, tema in cui è particolarmente ferrato.