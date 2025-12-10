  1. Clienti privati
Marocco Crollano due edifici nella città di Fes, almeno 19 morti e numerosi feriti

SDA

10.12.2025 - 10:39

Il crollo è avvenuto nella città di Fes. (Immagine d'archivio).
Il crollo è avvenuto nella città di Fes. (Immagine d'archivio).
Keystone

Due edifici di quattro piani sono crollati nella città marocchina di Fes, uccidendo almeno 19 persone, ha riferito l'agenzia di stampa marocchina Map.

Keystone-SDA

10.12.2025, 10:39

10.12.2025, 10:42

«Altre sedici persone sono rimaste ferite, con vari livelli di gravità», ha riferito Map, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in corso.

L'incidente è avvenuto nel quartiere di Al Moustakbal, situato nella zona di Al Massira di Fes. I due edifici erano abitati da otto famiglie. Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore.

«Le autorità locali e di sicurezza e la Protezione Civile si sono recate sul posto per condurre operazioni di ricerca e soccorso» e «sono state adottate tutte le misure preventive necessarie, tra cui la messa in sicurezza dell'area dei due edifici crollati e l'evacuazione dei residenti delle case vicine», ha sottolineato Map.

I feriti sono stati trasportati al Centro Ospedaliero Universitario di Fes, ha riferito l'agenzia. A maggio, nove persone sono morte nel crollo di un edificio residenziale nella stessa città.

L'edificio «era nell'elenco degli edifici a rischio di crollo ed era stato emesso un ordine di evacuazione per i suoi occupanti», ha detto una fonte delle autorità locali all'Afp. Nel febbraio 2024, cinque persone morirono nel crollo di una casa nella città vecchia di Fez. Nel 2016, nel giro di una settimana, due bambini morirono nel crollo di una casa a Marrakech (ovest), mentre a Casablanca (nord-ovest), il crollo di un edificio di quattro piani uccise quattro persone e ne ferì 24.

