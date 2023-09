Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Marocco. Keystone

Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Marocco. Secondo l'ultimo aggiornamento del ministero dell'interno i morti sono 2122.

Il nuovo rapporto reso noto dalle autorità marocchine parla di 2122 morti e 2421 feriti. In particolare – riporta il quotidiano economico marocchino in linea Medias24 – sono stati registrati 1351 morti nella provincia di Al Haouz, 492 nella provincia di Taroudant, 201 in quella di Chichaoua e 17 nella prefettura di Marrakech.

Nel precedente bollettino del ministero dell'interno si parlava di 2012 morti e 2059 feriti.

SDA