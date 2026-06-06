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Stati Uniti Il massimo consigliere di Trump sull'IA lascia la Casa Bianca per creare una sua azienda

SDA

6.6.2026 - 19:31

Sriram Krishnan (primo a sinistra) è un importante consulente di Trump.
Sriram Krishnan (primo a sinistra) è un importante consulente di Trump.
Keystone

Il più importante consigliere di Donald Trump per l'intelligenza artificiale lascerà la Casa Bianca alla fine del mese. Lo riporta il Washington Post citando una fonte informata.

Keystone-SDA

06.06.2026, 19:31

06.06.2026, 19:39

Sriram Krishnan ha comunicato ai funzionari dell'amministrazione l'intenzione di abbandonare l'incarico di consulente senior per fondare un ente esterno destinato a influenzare le politiche tecnologiche. 

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Sebbene la nuova iniziativa sia ancora in una fase embrionale, l'obiettivo dell'imprenditore è continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'IA da parte dell'amministrazione Trump.

D'altra parte Krishnan è stato uno degli artefici del «Piano d'azione sull'intelligenza artificiale» che ha fornito le linee guida per ridurre la regolamentazione di questa tecnologia emergente e promuovere la realizzazione di centri dati in tutto il paese. 

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Ha inoltre fatto parte del gruppo di consulenti di Trump che ha elaborato un ordine esecutivo volto a limitare la facoltà dei singoli stati di regolamentare l'IA.

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