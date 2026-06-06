Stati UnitiIl massimo consigliere di Trump sull'IA lascia la Casa Bianca per creare una sua azienda
SDA
6.6.2026 - 19:31
Il più importante consigliere di Donald Trump per l'intelligenza artificiale lascerà la Casa Bianca alla fine del mese. Lo riporta il Washington Post citando una fonte informata.
Keystone-SDA
06.06.2026, 19:31
06.06.2026, 19:39
SDA
Sriram Krishnan ha comunicato ai funzionari dell'amministrazione l'intenzione di abbandonare l'incarico di consulente senior per fondare un ente esterno destinato a influenzare le politiche tecnologiche.
Sebbene la nuova iniziativa sia ancora in una fase embrionale, l'obiettivo dell'imprenditore è continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'IA da parte dell'amministrazione Trump.
D'altra parte Krishnan è stato uno degli artefici del «Piano d'azione sull'intelligenza artificiale» che ha fornito le linee guida per ridurre la regolamentazione di questa tecnologia emergente e promuovere la realizzazione di centri dati in tutto il paese.