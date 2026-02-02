  1. Clienti privati
Incendio Mattarella: «Riconsegnare ai ragazzi di Crans-Montana una vita piena»

SDA

2.2.2026 - 13:33

Sergio Mattarella ha fatto visita a feriti e parenti del dramma di Crans-Montana all'ospedale Niguarda. (Immagine d'archivio della cerimonia di commemorazione tenutasi a Martigny).
Keystone

«Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena». Lo ha detto il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana (VS) incontrati all'ospedale Niguarda di Milano.

Keystone-SDA

02.02.2026, 13:33

02.02.2026, 13:37

Rivolgendosi poi ai medici del nosocomio milanese, Mattarella ha detto: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza».

Dopo aver incontrato i medici e i genitori, il capo dello Stato ha fatto un breve giro nel reparto – durato circa 40 minuti – facendo visita anche ad alcuni feriti. Erano presenti pure il direttore generale dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso.

«È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente – ha commentato proprio Bertolaso –. L'umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio».

Il presidente «ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri ragazzi. Ha ringraziato il personale sanitario, scattato foto con infermieri e medici e con i genitori dei ragazzi. È stato un momento molto importante e significativo – ha raccontato Bertolaso – che rimarrà nella storia di questo ospedale».

