Germania Maxi evacuazione a Norimberga per il disinnesco di una bomba

SDA

15.11.2025 - 08:20

Uno scorcio della città tedesca.
Uno scorcio della città tedesca.
Keystone

A Norimberga è stata effettuata un'evacuazione su larga scala per il disinnesco programmato di una bomba inesplosa. Lo sgombero completo della zona di evacuazione è terminato verso le 2.20 del mattino, secondo quanto riporta l'agenzia tedesca Dpa.

Keystone-SDA

15.11.2025, 08:20

15.11.2025, 08:37

La bomba deve ora essere disinnescata il prima possibile. L'evacuazione ha richiesto la chiusura delle strade entro un raggio di 800 metri. Circa 21 mila residenti hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Si è trattato della più grande operazione di evacuazione mai effettuata a Norimberga in seguito al ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale.

