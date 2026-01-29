  1. Clienti privati
Stupefacenti Maxi sequestro in Guatemala, ben cinque tonnellate di cocaina

SDA

29.1.2026 - 10:08

Il valore della merce confiscata è stimato in circa 85,8 milioni di dollari. (Foto archivio)
Il valore della merce confiscata è stimato in circa 85,8 milioni di dollari. (Foto archivio)
Keystone

Il Guatemala ha messo a segno uno dei colpi più duri della sua storia recente contro il narcotraffico. 

Keystone-SDA

29.01.2026, 10:08

In un'operazione durata quattro giorni presso il Puerto Quetzal, la Polizia Nazionale Civile ha sequestrato un totale di 4'927 chilogrammi di cocaina.

Le quasi cinque tonnellate di droga erano occultate all'interno di sette container che trasportavano farina. Si tratta del sequestro più ingente effettuato nel Paese dal 2014, superando i record precedenti del 2018 e del 2024.

Il valore della merce confiscata è stimato in circa 85,8 milioni di dollari. Gli agenti hanno scovato la droga suddivisa in oltre 4'000 panetti.

Le autorità hanno definito l'azione un attacco frontale alle strutture criminali transnazionali, privandole di profitti astronomici.

