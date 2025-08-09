  1. Clienti privati
Medio Oriente Almeno 11 morti per malnutrizione a Gaza in 24 ore

SDA

9.8.2025 - 13:37

A Gaza si continua a morire di malnutrizione.
Keystone

Gli ospedali di Gaza, stando all'emittente Al Jazeera, hanno segnalato 11 decessi nelle ultime 24 ore causati dalla carestia e dalla malnutrizione, un dato che porta il numero totale di questi casi dall'inizio delle ostilità a 212, tra cui 98 bambini.

Keystone-SDA

09.08.2025, 13:37

Stamane, sempre secondo Al Jazeera, almeno 14 palestinesi, tra cui otto mentre aspettavano gli aiuti umanitari, sarebbero stati uccisi in seguito agli attacchi israeliani nella Striscia dall'alba di oggi.

Almeno 11 persone sono state uccise e trasportate all'ospedale al-Awda nel nord di Gaza, tra cui 6 mentre aspettavano la distribuzione di cibo vicino al corridoio di Netzarim.

Due persone sono state uccise e trasportate al complesso medico Nasser da un centro di distribuzione della fondazione GHF nel sud. Una donna è stata uccisa e un'altra persona è rimasta ferita in un attacco aereo israeliano contro un condominio a Khan Younis (sud).

