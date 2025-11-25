  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra «Ad Abu Dhabi colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina»

SDA

25.11.2025 - 09:50

Il segretario dell'Esercito Dan Driscoll starebbe guidando i colloqui negli Emirati.
Il segretario dell'Esercito Dan Driscoll starebbe guidando i colloqui negli Emirati.
Keystone

Un funzionario statunitense ha indicato alla Bbc che sono in corso incontri con rappresentanti russi ad Abu Dhabi. Questo fa seguito ai colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Ucraina su una bozza di piano di pace.

Keystone-SDA

25.11.2025, 09:50

25.11.2025, 09:54

Secondo quanto riferito da un funzionario Usa a Reuters, il segretario dell'Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha già tenuto ieri dei colloqui con funzionari russi ad Abu Dhabi.

Stando a CBS News, Driscoll ha incontrato ieri sera la delegazione russa per diverse ore. «Ha intenzione di incontrarli di nuovo più tardi nel corso di oggi per discutere del processo di pace e far avanzare rapidamente i colloqui», ha detto una fonte.

Non è ancora noto chi, oltre a Driscoll, faccia parte della delegazione americana. Non è chiaro nemmeno chi rappresenti la parte russa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha commentato la notizia: «Non abbiamo ancora nulla da riferire», ha detto, citato dalla Tass.

Secondo il Financial Times invece, Driscoll potrebbe aver visto negli Emirati Arabi Uniti anche il capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina Kirill Budanov. Questi è stato nominato dal presidente Volodymyr Zelensky come uno dei nove membri di una delegazione ufficiale autorizzata a «partecipare al processo di negoziazione» con gli Stati Uniti e la Russia per raggiungere una «pace giusta e duratura».

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
In Etiopia erutta un vulcano silente da ben 12'000 anni
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

Altre notizie

Francia. Jordan Bardella vola nei sondaggi per la corsa all'Eliseo 2027

FranciaJordan Bardella vola nei sondaggi per la corsa all'Eliseo 2027

USA-Venezuela. I media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

USA-VenezuelaI media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

Oklahoma. È morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

OklahomaÈ morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa