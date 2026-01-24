Agenti federali a Minneapolis (Usa) Keystone

Un agente federale ha aperto il fuoco contro un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Lo ha indicato un giornalista che si trovava nei pressi della scena.

Un suo video rivela che sono stati sparati diversi colpi e che l'agente si trovava a pochi metri dall'uomo quando è stato colpito, apparentemente al petto. Si tratta della terza sparatoria che coinvolge agenti federali a Minneapolis.

Stando alla CNN, che cita il capo della Polizia cittadina Brian O'Hara, il malcapitato ha perso la vita. I testimoni sono stati condotti all'edificio federale Whipple.

Immediata la presa di posizione su X del governatore del Minnesota Tim Walz.

«Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l'ennesima sparatoria raccapricciante compiuta da agenti federali questa mattina. Il Minnesota ne ha abbastanza. Questa situazione è ripugnante. Il Presidente deve porre fine a questa operazione. Ritiri immediatamente le migliaia di agenti violenti e impreparati dal Minnesota. Subito».