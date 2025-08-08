  1. Clienti privati
Secondo i media «Almeno 21 palestinesi uccisi oggi a Gaza»

SDA

8.8.2025 - 16:10

Ancora morti a Gaza
Ancora morti a Gaza
Keystone

Sono almeno 21 i palestinesi uccisi oggi negli attacchi israeliani a Gaza: lo afferma al Jazeera citando fonti ospedaliere nella Striscia.

Keystone-SDA

08.08.2025, 16:10

08.08.2025, 17:11

Intanto il vice presidente americano Jd Vance, nel suo incontro con il ministro degli Esteri britannico David Lammy nella sua residenza di campagna, Chevening House, nel Kent, ha affermato che «gli Stati Uniti non hanno intenzione di riconoscere uno Stato palestinese. Non so neanche cosa significherebbe riconoscere uno Stato palestinese, data la mancanza di un governo funzionante», ha aggiunto.

In merito all'occupazione di Gaza da parte di Israele, Hamas ha ammonito: «non sarà un picnic». Ad al Jazeera il gruppo si è detto «pronto a un accordo» per il rilascio degli ostaggi e di aver comunicato la propria disponibilità ai mediatori egiziani e qatarioti.

«Siamo pronti a una intesa per il rilascio degli ostaggi, in cambio della fine della guerra e del ritiro delle forze di occupazione», recita un comunicato. «L'occupazione di Gaza è un'avventura che costerà caro e non sarà un picnic, non ci saranno rese».

