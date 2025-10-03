  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente «Ancora una barca della Flotilla diretta verso Gaza»

SDA

3.10.2025 - 07:23

Rimane ancora un'ultima, solitaria, nave. (foto d'archivio)
Rimane ancora un'ultima, solitaria, nave. (foto d'archivio)
Keystone

L'esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l'assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da decine di imbarcazioni, ma uno yacht continua a navigare verso l'enclave palestinese.

Keystone-SDA

03.10.2025, 07:23

03.10.2025, 08:12

Lo riportano alcuni media, tra cui Al Jazeera. La Marinette, battente bandiera polacca e con un equipaggio di sei persone, è l'ultima nave operativa rimasta della Global Sumud Flotilla, un tempo composta da 44 imbarcazioni.

Parlando in videochiamata con gli organizzatori della flottiglia nella tarda serata di ieri, scrive Al Jazeera, il capitano australiano, che si è identificato solo come Cameron, ha spiegato che l'imbarcazione aveva avuto problemi al motore e quindi era rimasta indietro rispetto al gruppo.

Ora la nave sta «navigando a tutta velocità» verso Gaza. «Abbiamo a bordo un gruppo di turchi molto tenaci... io e una signora dell'Oman, e continueremo nella stessa direzione», ha detto.

Un video dello yacht, attivo alle 4.00 Gmt (6.00 in Svizzera), mostra l'equipaggio al timone della nave mentre il sole sorge alle loro spalle. Il geolocalizzatore mostrava la nave situata a circa 43 miglia nautiche (circa 80 km) dalle acque territoriali di Gaza.

Il ministero degli Affari Esteri israeliano aveva precedentemente avvertito la Marinette che il suo era un «tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco sarà impedito».

I più letti

Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Tra inflazione e benzina, Mosca paga a caro prezzo la guerra: «Il fronte è fermo»
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Hamas divisa prende tempo, Erdogan: «Ha perso, accetti le pesanti responsabilità»

Medio OrienteHamas divisa prende tempo, Erdogan: «Ha perso, accetti le pesanti responsabilità»

«Blocchiamo tutto». Weekend di fuoco in Italia: cortei, scontri e atenei occupati

«Blocchiamo tutto»Weekend di fuoco in Italia: cortei, scontri e atenei occupati

Medio Oriente. Gli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri

Medio OrienteGli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri

Altre notizie

Elezioni. La Repubblica Ceca al voto, in vantaggio il populista Babis

ElezioniLa Repubblica Ceca al voto, in vantaggio il populista Babis

Ucraina. Tra inflazione e benzina, Mosca paga a caro prezzo la guerra: «Il fronte è fermo»

UcrainaTra inflazione e benzina, Mosca paga a caro prezzo la guerra: «Il fronte è fermo»

Ucraina. Kiev pronta a fornire agli USA la sua tecnologia di droni di guerra

UcrainaKiev pronta a fornire agli USA la sua tecnologia di droni di guerra