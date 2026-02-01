  1. Clienti privati
Medio Oriente Gli USA spostano i sistemi di difesa aerea per proteggere Israele e alleati

SDA

1.2.2026 - 14:32

Cartelloni anti-Usa e Israele a Teheran.
Keystone

Gli attacchi americani contro l'Iran non sono imminenti, poiché il Pentagono sta attualmente spostando i sistemi di difesa aerea nella regione per fornire una protezione completa a Israele, alle basi militari statunitensi e ai suoi alleati regionali.

Keystone-SDA

Lo riporta il Wall Street Journal, scrive Haaretz. Citando funzionari statunitensi, il media americano afferma che il dispiegamento ha lo scopo di proteggere da potenziali ritorsioni da parte di Teheran e da un potenziale conflitto prolungato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ordinare immediatamente attacchi aerei limitati, hanno affermato i funzionari.

Tuttavia, secondo il Wsj, Trump ha richiesto al Pentagono di preparare un «attacco decisivo». Un'operazione del genere provocherebbe probabilmente una risposta iraniana paragonabile, rendendo necessario il dispiegamento di ulteriori sistemi di difesa aerea per proteggere Israele e le basi statunitensi nella regione.

Alti funzionari statunitensi hanno dichiarato la scorsa settimana al Wall Street Journal che sono in programma il dispiegamento di ulteriori batterie di difesa missilistica Thaad e Patriot in Medio Oriente, per proteggere le principali strutture statunitensi nell'area del Golfo.

