  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'esercito israeliano torna ad attaccare Gaza, almeno 6 palestinesi uccisi dall'alba

SDA

21.8.2025 - 10:58

Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza
Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza
Keystone

Almeno sei palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell'esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi: lo riportano i Servizi di emergenza della Striscia e fonti mediche citate da Al Jazeera.

Keystone-SDA

21.08.2025, 10:58

21.08.2025, 11:06

Il servizio di emergenza e ambulanza di Gaza riferisce che un palestinese è stato ucciso e almeno altri 15 sono rimasti feriti un attacco israeliano vicino ad un centro di assistenza a nord di Rafah, nel sud del territorio.

Inoltre, fonti mediche dell'ospedale Nasser affermano che almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco dell'Idf con droni a nord-ovest della città di Khan Younis, sempre nel sud di Gaza.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Uomo d'affari stupra una ragazzina su un aereo Swiss
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera

Altre notizie

Stati Uniti. Proteste dei dipendenti di Microsoft contro i legami con l'Idf, 18 arresti

Stati UnitiProteste dei dipendenti di Microsoft contro i legami con l'Idf, 18 arresti

Sabotaggio. Fermato in Italia uomo coinvolto nell'esplosione dell'oleodotto Nord Stream

SabotaggioFermato in Italia uomo coinvolto nell'esplosione dell'oleodotto Nord Stream

Cina. Xi Jinping in Tibet presiede la parata per i 60 anni della Regione autonoma

CinaXi Jinping in Tibet presiede la parata per i 60 anni della Regione autonoma