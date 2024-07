Il presidente statunitense Joe Biden Keystone

Diplomatici e leader mondiali che si preparano al vertice della Nato della prossima settimana stanno privatamente esprimendo preoccupazioni sull'età di Joe Biden, sul suo stato di salute e sulla sua capacità di vincere alle elezioni.

Lo riporta Politico sulla base delle conversazioni avute con 20 persone legate alla Nato.

«Non ci vuole un genio per capire che il presidente è anziano. Se vince non siamo sicuri che possa sopravvivere altri quattro anni», ha detto il funzionario di un paese europeo della Nato. «Tutti vogliamo un secondo mandato di Biden per evitare di avere a che fare ancora una volta con Trump, ma quello che abbiamo visto non è rassicurante», ha osservato un altro funzionario europeo.

«Non possono i donatori democratici mettersi insieme far andare in pensione Biden così da un avere un candidato credibile per le elezioni?», ha rincarato la dose un funzionario britannico.

«Mi sembra difficile che possa continuare la sua campagna e restare in carica», ha aggiunto un altro diplomatico europeo, secondo il quale il partito democratico dovrebbe «considerare tutte le opzioni».

