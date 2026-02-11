Per «corruzione aggravata»Il Consiglio d'Europa revoca l'immunità all'ex segretario Jagland
11.2.2026 - 11:09
Il Consiglio d'Europa ha revocato l'immunità di Thorbjorn Jagland, ex segretario generale dell'organismo europeo ed ex primo ministro norvegese, dopo che è stata aperta un'indagine per sospetta «corruzione aggravata» per i suoi presunti legami con Jeffrey Epstein.
Lo riferiscono fonti dell'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.
Jagland guidò il Consiglio d'Europa dal 2009 al 2019 e per questo godeva dell'immunità dall'azione penale per le azioni compiute in qualità di segretario generale. La decisione del Consiglio d'Europa di revocare l'immunità arriva in seguito a una richiesta del ministero degli Esteri norvegese.
La revoca dell'immunità «sarebbe determinante per stabilire se la Norvegia potrà proseguire con le indagini, intentare un'azione penale ed eventualmente punire i reati commessi da Jagland», ha dichiarato Geir Ulfstein, esperto di diritto internazionale e professore emerito presso la facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Oslo, riportato dalla Nrk.