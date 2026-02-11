  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per «corruzione aggravata» Il Consiglio d'Europa revoca l'immunità all'ex segretario Jagland

SDA

11.2.2026 - 11:09

Oggetto di un'indagine in Norvegia. (Foto d'archivio)
Oggetto di un'indagine in Norvegia. (Foto d'archivio)
Keystone

Il Consiglio d'Europa ha revocato l'immunità di Thorbjorn Jagland, ex segretario generale dell'organismo europeo ed ex primo ministro norvegese, dopo che è stata aperta un'indagine per sospetta «corruzione aggravata» per i suoi presunti legami con Jeffrey Epstein.

Keystone-SDA

11.02.2026, 11:09

11.02.2026, 11:32

Lo riferiscono fonti dell'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.

Jagland guidò il Consiglio d'Europa dal 2009 al 2019 e per questo godeva dell'immunità dall'azione penale per le azioni compiute in qualità di segretario generale. La decisione del Consiglio d'Europa di revocare l'immunità arriva in seguito a una richiesta del ministero degli Esteri norvegese.

La revoca dell'immunità «sarebbe determinante per stabilire se la Norvegia potrà proseguire con le indagini, intentare un'azione penale ed eventualmente punire i reati commessi da Jagland», ha dichiarato Geir Ulfstein, esperto di diritto internazionale e professore emerito presso la facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Oslo, riportato dalla Nrk.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Super Franjo von Allmen: è oro anche in super-G! Marco Odermatt ancora beffato
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Trump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non guadagnerebbe» e torna a offendere Keller-Sutter
Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile

Altre notizie

Medio Oriente. Hamas: «Siamo pronti a collaborare al piano di Trump, ma non ci disarmiamo»

Medio OrienteHamas: «Siamo pronti a collaborare al piano di Trump, ma non ci disarmiamo»

Mosca preoccupata. Lavrov: «Pronti a contromisure se la Groenlandia sarà militarizzata»

Mosca preoccupataLavrov: «Pronti a contromisure se la Groenlandia sarà militarizzata»

Stati Uniti. La Camera USA respinge il divieto del voto lampo per abolire i dazi

Stati UnitiLa Camera USA respinge il divieto del voto lampo per abolire i dazi