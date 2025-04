La Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver schierato truppe a supporto di Mosca, nella regione russa del Kursk. (Foto simbolica) Keystone

La Corea del Nord conferma lo schieramento di truppe in Russia e promette la fedele attuazione del trattato con Mosca. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonghap citando l'agenzia di stampa pubblica della Corea del Nord, Kcna.

Keystone-SDA SDA

La Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver schierato truppe a supporto della Russia nella guerra contro l'Ucraina, in base al trattato di mutua difesa.

Lo schieramento è stato effettuato «su ordine» del leader nordcoreano Kim Jong-un, in conformità con il trattato di mutua difesa tra Pyongyang e Mosca. Lo ha riferito l'agenzia di stampa centrale coreana (Kcna) del Nord, scrive l'agenzia sudcoreana Yonghap.

Citando la Commissione militare centrale della Corea del Nord, la Kcna ha riportato la prima conferma sullo schieramento di truppe in Russia, mesi dopo che migliaia di soldati nordcoreani erano stati inviati in Russia per combattere nella regione del Kursk, in prima linea.