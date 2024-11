Distruzioni nella Striscia di Gaza Keystone

Una delegazione di Hamas arriverà al Cairo domani per colloqui con i funzionari egiziani: lo ha detto Basem Naim, alto funzionario del gruppo come riporta il Times of Israel.

La visita arriva pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero avviato nuovi sforzi con Qatar, Egitto e Turchia per riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza.

