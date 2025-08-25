  1. Clienti privati
Anticipazione media «Domani a Ginevra nuovo round di negoziati tra l'Iran e i Paesi E3 sul nucleare»

SDA

25.8.2025 - 09:39

Un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare iraniano si terrà domani a Ginevra. (immagine illustrativa)
Keystone

Un nuovo round di negoziati tra l'Iran e il terzetto europeo composto da Regno Unito, Francia e Germania sul programma nucleare iraniano si terrà domani a Ginevra, secondo quanto riferito dall'agenzia iraniana Tasnim.

Keystone-SDA

25.08.2025, 09:39

25.08.2025, 09:48

L'agenda dei colloqui sarà incentrata sulla revoca delle sanzioni, secondo la fonte. Il vice ministro degli Esteri iraniano, Majid Takht-Ravanchi, guiderà la delegazione di Teheran, mentre per Germania, Francia e Regno Unito ci saranno i rispettivi vice ministri degli Esteri.

Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha avuto colloqui telefonici con i suoi omologhi europei e con l'Alto rappresentante dell'UE per la politica estera, Kallas, mettendo in guardia contro qualsiasi tentativo di attivare il meccanismo di snapback previsto dall'accordo sul nucleare del 2015, ovvero la reimposizione automatica delle sanzioni internazionali contro l'Iran nel caso in cui venisse accertata una violazione sostanziale dell'intesa.

«Un'iniziativa simile sarebbe legalmente infondata, moralmente ingiustificata e comporterebbe gravi conseguenze», ha detto Araqchi, sottolineando che i tre Paesi europei «non hanno l'autorità per invocare tale meccanismo».

L'avanzamento del programma nucleare iraniano è oggetto di numerose speculazioni dalla guerra di dodici giorni tra Israele e Iran nel mese di giugno e dagli attacchi americani alle installazioni nucleari iraniane.

