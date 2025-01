Un manifestante con una gigantografia della soldatessa Agam Berger. Keystone

Domani Hamas rilascerà, dopo 481 giorni di prigionia a Gaza, tre ostaggi israeliani: la 29enne civile Arbel Yehud, la soldatessa ventenne Agam Berger e Gadi Moses, che ha compiuto 80 anni in cattività. Lo riferisce Ynet.

SDA

I nomi degli ostaggi che verranno rilasciati domani da Hamas sono stati forniti a Israele attraverso i mediatori di Egitto e Qatar. Verranno inoltre liberati cinque ostaggi di nazionalità thailandese.

Funzionari israeliani stimano che l'operazione avverrà domani mattina presto. In cambio, saranno rilasciati detenuti palestinesi: 50 per Agam Berger, di cui 30 terroristi ergastolani per aver commesso attentati che hanno provocato la morte di civili israeliani, 30 per Arbel Yehud (minorenni e donne), e altri 30 (fra cui tre ergastolani) per Gadi Moses. Per i rapiti thailandesi non saranno liberati terroristi.

Venerdì sarà poi presentata la lista degli altri rapiti che saranno liberati sabato: dovrebbe trattarsi di tre uomini.

