Guerra in Ucraina «Funzionari di Stati Uniti e Russia si vedono a Miami nel fine settimana»

SDA

18.12.2025 - 07:14

Witkoff (destra) e Kirill Dmitriev (sinistra) si sono già incontrati un paio di settimane fa a Mosca.
Keystone

Funzionari americani e russi dovrebbero incontrarsi nel fine settimana a Miami nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione Trump per raggiungere un accordo di pace per l'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti.

Keystone-SDA

18.12.2025, 07:14

18.12.2025, 07:41

Gli Stati Uniti dovrebbero essere rappresentati da Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre nella delegazione russa dovrebbe esserci Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti.

