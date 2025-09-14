Medio OrienteDalla Striscia annunciano il bombardamento al grattacielo dell'Università di Gaza City
14.9.2025 - 14:40
I media della Striscia riferiscono che un raid dell'Idf ha distrutto un edificio dell'Università islamica di Gaza City, che sarebbe stato utilizzato per ospitare gli sfollati prima degli ordini di evacuazione.
Prima dell'attacco, il portavoce militare ha diffuso un avviso di evacuazione per l'edificio di al-Munawwarah city, affermando che era utilizzato da Hamas. Si tratta del terzo grattacielo abbattuto nella città di Gaza.