Il «grande azzardo» è la definizione ricorrente dei media britannici sull'annuncio fatto ieri dal premier conservatore Rishi Sunak, che ha convocato le elezioni politiche nel Regno Unito per il 4 luglio.

Questo non è avvenuto sotto i migliori auspici per il primo ministro fradicio di pioggia mentre parlava alla nazione davanti al n. 10 di Downing Street.

La sua foto domina le prime pagine dei quotidiani. Il filo-Tory Dailly Telegraph in un editoriale intitolato 'Things Can Only Get Wetter' (Le cose possono solo diventare più bagnate) propone un polemico gioco di parole con l'inno laburista 'Things Can Only Get Better' (Le cose possono solo migliorare), che ieri risuonava da un altoparlante piazzato da alcuni manifestanti davanti ai cancelli della residenza del premier mentre Sunak teneva il suo discorso sfidando il maltempo.

L'autore dell'articolo, Gordon Rayner, è convinto che il messaggio del primo ministro sia «arrivato forte e chiaro: le cose sono effettivamente migliorate sotto la sua guida» e se il leader laburista Keir Starmer diventa primo ministro «possono solo peggiorare».

Il Times invece puntando sempre sull'immagine di Sunak bagnato sottolinea come il premier stia cercando di posizionarsi come un «underdog», quindi uno sfavorito – che nel suo caso spera di ribaltare i pronostici – in una competizione elettorale in cui il Labour può contare su un ampio vantaggio rispetto ai Tory decretato da tutti i sondaggi.

L'idea dell'azzardo ricorre nei titoli del progressista Guardian, secondo cui è destinato a tradursi in una storica debacle elettorale per i Conservatori, e anche sul giornale i. Mentre i tabloid come il Daily Mail e il Sun si concentrano sul fatto che il Regno si recherà alle urne proprio nel pieno dei campionati europei di calcio in Germania, un giorno prima del primo quarto di finale: l'attenzione di molti elettori sarà quindi concentrata sul pallone qualora l'Inghilterra o la Scozia vadano avanti nel torneo.

