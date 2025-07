Il volo di un C-17 suggerisce il trasporto di armi nucleari statunitensi nel Regno Unito. (Immagine d'archivio). Keystone

Gli Stati Uniti hanno probabilmente schierato armi nucleari nel Regno Unito per la prima volta dal 2008, in un segnale al presidente russo Vladimir Putin che rimangono impegnati nella sicurezza europea: lo riporta Bloomberg.

Keystone-SDA SDA

Il 16 luglio, scrive l'agenzia di stampa, un aereo militare statunitense ha volato con il transponder acceso – rendendo pubblica la sua identificazione e la sua posizione – da un deposito di armi nucleari statunitense nella base aerea di Kirtland ad Albuquerque (New Mexico), a una base aerea nella città britannica di Lakenheath, secondo analisti della difesa e dati di dominio pubblico.

Il volo del C-17 ha coinvolto la Prime Nuclear Airlift Force dell'aeronautica militare Usa, che trasporta armi nucleari, e non ha sorvolato il territorio di nessun'altra nazione, ha affermato William Alberque, analista del think tank Pacific Forum.

I documenti di bilancio del Dipartimento della Difesa Usa, aggiunge Bloomberg, mostrano che da diversi anni a Lakenheath sono in corso lavori per milioni di dollari su strutture di «sicurezza», ovvero il termine utilizzato dal Pentagono per descrivere la sicurezza delle armi nucleari.

Le armi trasportate dal C-17 erano molto probabilmente le nuove bombe termonucleari B61-12, e la consegna ha aumentato il numero di armi nucleari tattiche statunitensi in Europa per la prima volta dalla Guerra Fredda.

«Ci sono forti indicazioni» che gli Stati Uniti abbiano riportato armi nucleari nel Regno Unito, ha affermato Hans Kristensen, direttore del Progetto Informazioni Nucleari della Federazione degli Scienziati Americani.

Da parte sua, Alberque ha affermato che la decisione di lasciare accesi i transponder di volo indica che Washington vuole dimostrare a Mosca che non sta riducendo la sua capacità nucleare in Europa.

Funzionari della Nato hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni.