A dirlo un quotidiano israeliano «Sì di Hamas in linea di principio a piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza»

SDA

27.9.2025 - 11:02

Il presidente americano Donald Trump
Keystone

«Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump» per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani.

Keystone-SDA

27.09.2025, 11:02

27.09.2025, 11:07

Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz citando proprie fonti. Il piano Trump in 21 punti è stato illustrato dal presidente americano nel corso dell'incontro con i leader arabi a margine dell'Assemblea Onu.

Tra i 21 punti del piano Trump per Gaza c'è anche il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia, preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell'intesa. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Il piano, che includerebbe anche la liberazione di migliaia di detenuti palestinesi inclusi oltre 100 con sentenze all'ergastolo.

