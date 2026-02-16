  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente I pasdaran cominciano esercitazioni nello stretto di Hormuz

SDA

16.2.2026 - 13:15

I Guardiani della rivoluzione hanno iniziato le esercitazioni (foto d'archivio)
I Guardiani della rivoluzione hanno iniziato le esercitazioni (foto d'archivio)
Keystone

I Guardiani della Rivoluzione, i pasdaran iraniani, hanno cominciato esercitazioni nello Stretto di Hormuz. 

Keystone-SDA

16.02.2026, 13:15

16.02.2026, 13:18

Lo riportano i media di stato iraniani definendo, scrive Iran International, l'operazione «Controllo intelligente dello Stretto di Hormuz».

L'esercitazione è iniziata il giorno prima del secondo round di colloqui indiretti tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti a Ginevra.

Nel frattempo, un tribunale iraniano ha emesso condanne a morte per 14 manifestanti che hanno preso parte alle proteste attraverso un procedimento online, aggiunge Iran International, la tv della dissidenza iraniana residente a Londra, citando proprie fonti.

Secondo le fonti, il procedimento virtuale è stato convocato dal giudice Abolghasem Salavati, capo della Sezione 15 della Corte rivoluzionaria iraniana.

I più letti

Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Spunta una nuova truffa con Twint: ecco cos'è successo al carnevale vallesano
Prima manche slalom: McGrath in testa, Meillard secondo. Nef, Yule e Iten indietro. In tanti out
Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
Gigante delicato per Mikaela Shiffrin, sarà un fiasco come a Pechino 2022?

Altre notizie

Accordo sulla cooperazione. Rubio a Budapest: «Nuova era d'oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria»

Accordo sulla cooperazioneRubio a Budapest: «Nuova era d'oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria»

Francia. Macron omaggia la memoria di Navalny: «La sua morte è stata premeditata»

FranciaMacron omaggia la memoria di Navalny: «La sua morte è stata premeditata»

Politica. Berlino: «La Francia spende troppo poco per la Difesa»

PoliticaBerlino: «La Francia spende troppo poco per la Difesa»