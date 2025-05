Stati Uniti, schiaffo alla Cina: Biden invita Taiwan a summit democrazia

Joe Biden include anche Taiwan tra i 110 Paesi del primo Summit per la democrazia, previsto in forma virtuale il 9 e il 10 dicembre, e fa infuriare non solo la Cina ma anche la Russia, esclusa insieme ad altri Paesi come la Turchia di Erdogan e l'Ungheria di Orban da un controverso elenco che secondo il Cremlino «divide il mondo in buoni e cattivi».

