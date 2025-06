L'obiettivo scelto era il mercato di Natale di Colonia. Keystone

Diversi organi di stampa tedeschi riferiscono che un quattordicenne di Colonia è stato fermato dalla polizia con l'accusa di terrorismo.

Keystone-SDA SDA

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per aver postato video di sostegno allo Stato islamico, avrebbe affermato di voler realizzare un attentato al prossimo mercato di Natale di Colonia. L'adolescente è un cittadino tedesco.

Il ministro dell'Interno della Renania-Westfalia ha affermato al quotidiano tedesco Bild che «il giovane non solo ha esaltato e diffuso la propaganda dello Stato islamico sui suoi social media, ma ha anche condiviso fantasie di attacchi. È scandaloso che anche i quattordicenni si comportino in questo modo».

Bild riporta anche che non è ancora chiaro come intendesse compiere l'attacco. Finora, durante le perquisizioni non è emerso nulla di particolare: la polizia spera di ottenere nuove informazioni dall'analisi dei dispositivi elettronici sequestrati.