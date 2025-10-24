Kirill Dmitriev è cresciuto cresciuto negli Stati Uniti, con studi a Stanford e Harvard. Keystone

Kirill Dmitriev, il rappresentante del presidente russo Vladimir Putin per la cooperazione economica con l'estero, si trova negli Usa per continuare i colloqui con la parte americana. Lo scrive l'agenzia statale russa Ria Novosti citando una sua fonte, che conferma una notizia data in precedenza dalla Cnn.

Keystone-SDA SDA

La notizia della visita di Dmitriev segue di due giorni l'annuncio del presidente americano Donald Trump sull'imposizione di sanzioni alle compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil e notizie dei media secondo le quali, di conseguenza, le maggiori acquirenti di greggio russo, l'India e la Cina, starebbero valutando una riduzione delle importazioni.

Dmitriev, cresciuto negli Stati Uniti, con studi a Stanford e Harvard ed ex manager di Goldman Sachs, è colui che, con l'inviato Usa Steve Witkoff, ha spinto di più negli ultimi mesi per un riavvicinamento tra Washington e Mosca.

La scorsa settimana, dopo una telefonata di due ore e mezza fra Putin e Trump, Dmitriev ha lanciato l'idea di costruire un tunnel sotto lo Stretto di Bering che colleghi la Russia agli Usa, intitolandolo ai due presidenti.