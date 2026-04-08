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Medio Oriente Bloccato il transito nello Stretto di Hormuz dopo i raid in Libano

SDA

8.4.2026 - 17:32

Stamattina due petroliere erano state autorizzate a transitare dallo Stretto. (Foto d'archivio)
Stamattina due petroliere erano state autorizzate a transitare dallo Stretto. (Foto d'archivio)
Keystone

Il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto in seguito agli attacchi israeliani contro il Libano. Lo scrive l'agenzia iraniana Fars, legata ai Pasdaran, su X.

Keystone-SDA

08.04.2026, 17:32

08.04.2026, 18:24

La Fars riferisce pure che due petroliere sono state autorizzate a transitare nello Stretto questa mattina, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. «Contemporaneamente agli attacchi israeliani contro il Libano, il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato bloccato», riporta l'agenzia.

Se il cessate il fuoco in vigore viene violato, «il regime sionista ne sarà responsabile e puniremo l'aggressore. La calma derivata dalla riapertura guidata dello Stretto di Hormuz finirà rapidamente», ha messo in guardia un funzionario di alto rango della sicurezza iraniana a Press Tv a condizione di anonimato.

Il mondo sta assistendo alla violazione «da parte del regime sionista» di un cessate il fuoco «fragile e temporaneo», ha proseguito il funzionario, sottolineando che l'Iran «potrebbe passare in qualsiasi momento a una difesa su larga scala».

Sempre secondo la fonte, violando la tregua Tel Aviv «sta aumentando il costo dell'accordo per gli Stati Uniti. Ora è il momento che il Paese mediatore intervenga e metta questo regime aggressivo al suo posto».

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