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Medio Oriente I media iraniani: «Usa e Israele attaccano l'impianto nucleare di Natanz»

SDA

21.3.2026 - 11:38

Un'immagine satellitare del sito di Natanz. (Foto d'archivio)
Un'immagine satellitare del sito di Natanz. (Foto d'archivio)
Keystone

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz, ha dichiarato l'organizzazione per l'energia atomica della Repubblica islamica.

Keystone-SDA

21.03.2026, 11:38

21.03.2026, 11:44

«A seguito dei criminali attacchi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista usurpatore contro il nostro Paese, il complesso di arricchimento di Natanz è stato preso di mira questa mattina», ha affermato l'organizzazione in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che «non è stata segnalata alcuna perdita di materiale radioattivo» nella zona dell'Iran centrale.

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